Andrey Santos non riesce a trovare spazio al Nottingham Forest. Il mediano classe 2004, arrivato in prestito dal Chelsea, è rimasto ancora in panchina per 90 minuti nel match contro il Brentford. Per lui, in estate, erano arrivate numerose richieste di prestito, ma la scelta era ricaduta sul Nottingham. Per ora l'ex Vasco Da Gama non riesce ad incidere: per lui solo una presenza contro il Burnley in Coppa.