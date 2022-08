Il Nottingham Forest non ha intenzione di fermarsi sul mercato. La neopromossa in Premier è a un passo dal centrale difensivo dei Wolves, Wily Boly. A Sky Sports, l'allenatore Bruno Lage ha detto: "Lo avevo convocato ma non è venuto con la squadra. Credo che abbia in mano una proposta di un'altra squadra e voglia andare". Il Forest nelle ultime ore ha chiuso anche per altri due giocatori, entrambi terzini, Renan Lodi e Serge Aurier.