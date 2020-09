Il Novara sta preparando la nuova stagione di Serie C, e affronterà in amichevole, domani, alle 16.30 al Piola, una gara amichevole contro la Juventus Under 19. E allo stadio potranno esserci i tifosi. Questo il comunicato del club piemontese: “Il Piola riapre le porte ai tifosi! La gara amichevole Novara-Juventus U19 in programma mercoledì 9 settembre alle ore 16.30, come da disposizioni del DPCM in vigore, potrà accogliere fino a 800 tifosi azzurri.

Per via delle misure di sicurezza anti Covid-19, i settori aperti dello stadio “Silvio Piola” saranno la tribuna e i distinti. Ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del match. Al momento dell’ingresso è richiesta la presentazione del biglietto, del documento d’identità e del modulo di autocertificazione”.