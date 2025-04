Novara, l'insolita presentazione di Mascara: "Vogliamo i playoff, sarebbe pesante stare a casa a maggio con mogli e fidanzate"

"Vogliamo conquistare i play off, non vogliamo passare il mese di maggio a casa perché con mogli e fidanzate sarebbe pesante”. Il neo tecnico del Novara Giuseppe Mascara fissa così l’obiettivo da inseguire in queste ultime giornate di campionato nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Ringrazio la famiglia Boveri per l'opportunità. L'emozione è tanta perché quella di domani sarà la mia prima panchina tra i professionisti, ma al fischio d'inizio vedrò di farmela passare".



"So di essere stato portato a Novara da un'altra persona, ma qui ho trovato persone perbene e che hanno fame di calcio. - prosegue Mascara come riporta Tuttoc.com - Sostituisco un allenatore importante, è ovvio che la squadra avesse un legame speciale con lui ma domani farà un complimento speciale ai ragazzi per come si sono mossi in questi primi giorni”.