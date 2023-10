Zero vittorie in otto turni, un solo punto nelle quattro gare casalinghe giocate, penultimo posto in classifica: una situazione che, stando a quanto riportato da lavocedinovara.com, sarebbe stata fatale al tecnico del Novara Daniele Buzzegoli, esonerato dal presidente azzurro Massimo Ferranti, deluso dal pessimo avvio di stagione dei suoi. E intenzionato a invertire la rotta quanto prima. Sembra infatti esserci già anche il nome del sostituto, che risponde all'ex Como - ma un tempo anche difensore dei piemontesi - Giacomo Gattuso.