Il Novara non accetta l'esclusione dalla Serie C e fa ricorso. Ecco il comunicato del club piemontese: "La Società Novara Calcio S.p.A. comunica di voler proseguire l'iter giudiziario presso il TAR del Lazio dopo aver appreso il responso del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. La Società, assistita dall’Avvocato Cesare Di Cintio, ribadirà la propria posizione e la correttezza del proprio operato, avendo agito secondo le norme vigenti, e chiederà la riammissione al Campionato di Serie C 2021/22".