Giornata di annunci in casa Novara, sono ufficiali gli acquisti dei due centrocampisti Hristo Yankov Ivanov e Maodo Malick Mbaye. Queste le parole spese dalla società piemontese per i due calciatori:



“La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver trovato l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo di Hristo Yankov IVANOV.

Nato a Yambol, in Bulgaria, il centrocampista classe 2000 cresce calcisticamente in patria dove arriva a giocare con la maglia del Vitosha Bistritsa, club militante nella Vtora Liga, categoria corrispondente al secondo livello del calcio bulgaro. Hristo Yankov firma un triennale con gli azzurri e vestirà la maglia numero 37”.



“La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver trovato l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo di Maodo Malick MBAYE, classe 1995.

Il centrocampista senegalese cresce nelle giovanili del Chievo Verona, con il quale conquista un Campionato Primavera da protagonista, tanto da meritarsi l’esordio in Serie A con i clivensi nel pareggio con l’Inter, appena maggiorenne. La stagione seguente vince il Campionato di Serie B con il Carpi, categoria in cui si afferma anche nelle stagioni successive, vantando oltre 100 presenze in cadetteria”.