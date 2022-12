In serie C il Novara comunica che il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra sarà ricoperto da Franco Semioli.



Dopo aver guidato fin qui la formazione Primavera, portandola al secondo posto in classifica da imbattuta nel girone, l'allenatore piemontese (ex calciatore di Torino, Chievo, Fiorentina e Sampdoria) prende il posto dell'esonerato Roberto Cevoli e siederà sulla panchina azzurra della prima squadra. Sarà coadiuvato da Cristian Viola, quale allenatore in seconda.