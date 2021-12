Ema ha autorizzato l'uso di Novavax, non semplicemente il quinto vaccino approvato per efficacia e sicurezza, ma il vaccino che sarebbe proprio difficile definire sperimentale. La tecnologia di Novavax produce da trenta anni vaccini, vaccini che regolarmente usiamo anche per i neonati. Trenta anni in termini di tecnologia sono un tempo lungo, molto lungo. Comunque decenni di vaccinazioni su tutto il pianeta impediscono di dire, anche sotto ebbrezza, che si tratta di qualcosa che si sta sperimentando. Infatti notissimo e sperimentatissimo è l'usare proteine ricombinanti. Quanto agli altri vaccini, da un anno miliardi di dosi iniettati. Da sperimentare? Piuttosto pluri già sperimentati, come non mai.Sono tre milioni gli italiani dai 50 anni in su non vaccinati, qualunque sia il motivo per cui vaccinati non sono. Al momento risulta contagiato da inizio epidemia (quando tutta la popolazione era non vaccinata) circa il dieci per cento della popolazione italiana. Anche se nel frattempo la velocità del contagio è cresciuta da variante Alfa a Delta (Omicron non è ancora conteggiabile), applichiamo questa percentuale ai tre milioni di non vaccinati. Fa trecentomila contagi. E applichiamo la percentuale di ricoveri in ospedale fin qui media della pandemia sui contagiati e cioè circa il 20 per cento. Fa sessantamila ricoveri. E applichiamo la percentuale fin qui media di letalità (circa 3 per cento) ai trecentomila contagi, fa novemila morti tra i non vaccinati. In tre mesi. I prossimi Ecco di cosa parliamo quando parliamo di non vaccinati.Scoperti a Palermo (ma non è il primo caso e certamente ce ne saranno altri) venditori e acquirenti di un tagliando di accesso alla terapia intensiva. Si faceva così: in un centro vaccinale una infermiera scaricava il contenuto della siringa su un panno e poi attestava vaccinazione avvenuta. Farsi vaccinare per finta costava 400 euro.Ultimi allargamenti di spesa nella Legge di Bilancio. Villette ottengono rimborso fiscale 110% costo lavori riqualificazione senza limiti di reddito del proprietario. Edili e ceramisti ottengono Ape (sostanzialmente pre pensionamento) a 63 anni di età con 32 di contributi. Bar e ristoranti ottengono proroga del regime speciale per cui non pagano nessun onere di occupazione suolo pubblico per i dehors. Per le bollette della luce di inizio 2022 il governo paga 3,8 mld che basteranno appena a farle aumentare di tanto ma non di tantissimo. Arriva almeno la possibilità, anzi il diritto a pagarle in dieci rate senza oneri e interessi. Cartelle esattoriali che arriveranno a gennaio-marzo 180 giorni e non 60 per pagarle. Bonus mobili sale a 10 mila euro.