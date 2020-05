Walter Novellino sta con Stefano Pioli. Intervenuto ai microfoni di pianetamilan.it, l'ex tecnico ha dichiarato: "Rangnick? Trovo scandalose queste voci intorno ad una società come il Milan. Mettere in dubbio il lavoro di Stefano Pioli è allucinante, sta facendo crescere i giovani in maniera molto positiva. Si parla di Rangnick insistentemente, di Zvonimir Boban e di Paolo Maldini al capolinea. Tutto questo non fa bene al Milan e forse prima non sarebbe mai successo. Con Silvio Berlusconi Presidente e Adriano Galliani amministratore delegato queste voci non sarebbero mai circolate".