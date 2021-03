Ospite di Tutti Convocati su Radio24, Walter Novellino ha commentato così la clamorosa sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento: "Non so cosa sia successo alla Juventus in questo periodo. Il possesso palla dal basso è noioso e prevedibile, il Benevento ha potuto prendere le contromisure. La Juventus ha puntato su un allenatore che doveva inizialmente allenare l'U23, puntando su giovani importanti a cui va dato il tempo. Senza togliere niente a Pirlo, un allenatore di esperienza qualcosa di più avrebbe fatto”, le sue parole.