Una novità negli ottavi di finale della Champions League 2019/20. La Uefa ha deciso di introdurre il premio 'Man of the match', che andrà al migliore calciatore di ogni partita. Come riferisce l'Ansa, la Uefa si affiderà ai propri osservatori tecnici che decideranno a chi assegnare il riconoscimento in base ad alcuni criteri di scelta: partecipazione ai momenti decisivi; maturità tattica; creatività; ispirazione; gesti tecnici; fairplay.



Gli osservatori tecnici dell'Uefa sono ex calciatori con una grande esperienza alle spalle ai massimi livelli calcistici. Si tratta dell'irlandese Pat Bonner (ex portiere); del rumeno Cosmin Contra (ex terzino); dello spagnolo Aitor Karanka (ex difensore); dell'irlandese Robbie Keane (ex attaccante); dello spagnolo Ginés Meléndez (allenatore giovanile); dell'inglese Phil Neville (ex terzino); dell'austriaco Willi Ruttensteiner (attuale ds della Nazionale israeliana); dell'inglese Gareth Southgate (attuale ct dell'Inghilterra).