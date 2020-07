Una novità in sede di mercato per il presente, ma questa volta sì, incredibilmente incentrata sul futuro. La Figc ha infatti stanziato ​1,3 milioni per coprire le spese di iscrizione dei calciatori che verranno messi sotto contratto nelle giovanili dei club o in quelli che si occupano soltanto di vivaio senza uno sbocco in prima squadra.



Secondo la Gazzetta dello Sport sono fondi per l’abbattimento del costo del tesseramento per i baby calciatori che saranno utilizzati sotto forma di un abbattimento del 40% delle tasse di iscrizione. Il presidente Figc Gravina ha infatti voluto sottolineare che: ​"Con rinnovato senso di responsabilità, siamo intervenuti a sostegno delle nostre bambine, dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei ragazzi, il valore aggiunto del movimento"..