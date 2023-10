Luis Suàrez lascerà il Gremio, queste le parole dell'allenatore Renato Gaucho in conferenza stampa.

Dopo il ritorno alle origini nel Club Nacional, suo club di formazione, e la successiva, breve, parentesi brasiliana con il Gremio, per l'attaccante uruguaiano è già ora di voltare pagina.



Nelle ultime settimane, infatti, la stampa spagnola parlava di un possibile approdo del pistolero all'Inter Miami, club dove oggi militano i suoi ex compagni di squadra Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba. Chissà se proprio questi tre possano incoraggiare Suarez a trasferirsi negli USA, anche per ricomporre un pezzo di storia del glorioso Barcellona.



LE PAROLE - "Luis Suárez partirà alla fine di quest'anno. Ci mancherà perché è un giocatore insostituibile. E' stato un enorme privilegio poter lavorare con lui. È arrivato a gennaio di quest'anno e ha dimostrato che il suo istinto da gol era ancora intatto."