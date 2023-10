Secondo quanto riportato da Mail Sport, il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo, avrebbe chiesto alla dirigenza dell'Al-Nassr di voler rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2025, per altri due anni, fino al 2027. Non sarebbe sicuramente un colpo di scena vista la popolarità che Ronaldo sta avendo nella Saudi Pro League e viste le prestazioni dell'ex Manchester United, che lo vedono assoluto protagonista con ben 10 reti nelle prime 9 giornate di campionato.