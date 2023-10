Dopo le sirene spagnole degli scorsi giorni, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, ha parlato del futuro dell'attaccante tedesco Leroy Sané, rivelando che nelle prossime settimane ci saranno delle trattative per discutere il rinnovo di contratto.



LE PAROLE - "Siamo certi che nelle prossime settimane ci saranno delle trattative per prolungare il contratto di Leroy Sané. E' un giocatore eccezionale, un giocatore fondamentale e sarebbe bello se rimanesse a Monaco per molto tempo. E' eccellente."