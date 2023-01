Alexander Nubel al Bayern Monaco già a gennaio? Sul tema si è espresso lo stesso portiere di proprietà dei bavaresi ma in prestito al Monaco: "Normale che se ne parli visto che sono in prestito proprio dal Bayern - ha esordito il numero uno -. La finestra di mercato è aperta fino a fine mese, e deciderà il Bayern. Con questi ultimi non ha parlato, il Monaco invece non vuole lasciarmi andare".