Giusto per non farci mancare niente, stamattina #Crotone si è svegliata così. pic.twitter.com/xom5UwQAqi — 安东尼 (@taoninoG) November 21, 2020

Il violento nubifragio di Isola Capo Rizzuto (Crotone) pic.twitter.com/VCiriH04o0 — Franco Laratta (@FrancoLaratta) November 21, 2020

. Fango e fiumi d'acqua hanno costretto i vigili del fuoco agli straordinari. Come riporta la Gazzetta del Sud, varie auto sono state trascinate dal fango, mentre negozi e garage sono stati allagati. In varie zone della città manca la corrente elettrica.Vincenzo Voce, sindaco della città calabra, ha parlato a Crotonenews.com, spiegando: "La situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso".