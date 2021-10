dopo la sconfitta dell’Olimpico e il pareggio contro la Juve. Al Castellani non è mai facile giocare. L’Empoli è una squadra difficile e, in casa sua, è sempre molto pericolosa.non poteva essere contemplato un risultato diverso, uscire dalla Toscana senza i 3 punti probabilmente avrebbe impedito ai nerazzurri di sognare ancora in grande.sembra che la maggior parte dei giocatori sia ancora appesantito dalla fatica dei tanti impegni ma, nelle ultime tre partite, i nerazzurri hanno dato l’impressione di essere meno vulnerabili in fase difensiva.Inzaghi ha optato per un turnover massiccio ma allo stesso tempo ragionato. Dentro Gagliardini, Sanchez, Dimarco e soprattuttocolui che, ormai penso di averlo detto migliaia di volte, sposta le sorti delle partite soprattutto quelle contro l’Empoli di cui è diventato ormai l’incubo numero uno.Questa volta D’Ambrosio si migliora ancora, salvando prima un gol già fatto di Luperto poi presentandosi in area avversaria per battere Vicario di testa e sbloccare la partita.E’andata bene all’Inter e a Danilo che oltre alla bravura si appella anche a un pizzico di fortuna.. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento ma ora l’importante è che non si perda contatto dalle prime due già molto lontaneIl presidente ha messo a tacere le voci di una possibile cessione della società, ha deciso di rimanere in sella senza lasciare spazio a dubbi di sorta.Lo stadio sarà un obiettivo vero, senza sarà difficile pensare a un salto di qualità del calcio milanese a livello internazionale.oltre che una passione per cui ha lavorato alacremente per 5 lunghi anni. Lo scudetto vinto è stato solo la vetta di una scalata graduale iniziata con il ritorno in Champions con Spalletti in panchina.Se i sogni dei tifosi nerazzurri si sono avverati è merito soprattutto di una proprietà che, oltre ad investire, ha costruito un organigramma dirigenziale e tecnico di livello assoluto, il migliore in Italia e tra i migliori a livello internazionale.Ora c’è solo da capire se le problematiche economiche in parte superate, possano comunque consentire ai tifosi di sognare altre vittorie e altri campioni con indosso la maglia nerazzurra.Chi sperava di trovarsi di fronte a breve un proprietario saudita pieno di soldi per ora dovrà svegliarsi bruscamente.Vedremo a breve quali saranno le reali potenzialità di questo corso Suning post Covid. Intanto Inzaghi non può permettersi distrazioni: nemmeno il tempo di godersi i tre punti ottenuti a Empoli che a San Siro arriverà l’Udinese di Gotti, squadra forte e in forma.