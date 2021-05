. "Mi piace prendere il quad e andare dove nessuno ti rompe le scatole, sulle colline. Saliamo nei boschi, dove non c’è neanche connessione al cellulare. Se muori non ti ritrova nessuno".Lo ha ammesso anche lui, ricordando il 4-2 alla Juve della scorsa estate. "Dissi qualcosa a Higuain e Szczesny mi fece: 'Perdi 2-0, non fare il fenomeno'. Non gli rispondo. Normalmente avrei replicato, perché un’altra cosa che non mi piace è quando mi sottovalutano. Ma stavolta non ho aperto bocca. A Szczesny ho risposto in un altro modo (col gol del 4-2, ndr). Questa è la mia forza nella testa: chi mi attacca, mi dà la carica".. Nella rinascita rossonera, dopo un inverno difficile, indelebile è il timbro di Ante, tornato uomo-chiave nel momento più caldo della stagione.. Poi, una doppietta all'Udinese cambiò tutto, rendendo Rebic uno dei simboli della cavalcata estiva. Il copione, quest'anno, ha riservato atti simili: avvio complicato, complice l'infortunio di Crotone, al quale si sono susseguiti altri problemi fisici, il Covid e un'espulsione.. Se il frame simbolo dell'impresa con la Juve è il destro dal limite dell'area che ha scacciato i fantasmi dopo l'errore di Kessie dal dischetto,. Poi, la tripletta a coronare una settimana d'oro che lo proiettano a quota 11 gol in 26 partite.Trovando prima, magari, la concentrazione sul quad tra i boschi. Anche questo è Ante Rebic.