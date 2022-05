Tutti pazzi per Rafa Leao, che con i suoi gol e le sue giocate sta trascinando il Milan nella volata scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes lo esalta: "Se mi ha sorpreso? In verità no. Lo conosco bene da quando aveva quindici anni, l’ho sempre seguito nelle nazionali giovanili portoghesi. E faceva la differenza già allora: mi colpì subito. So perfettamente di cosa è capace. Questa semmai è stata la stagione della sua consacrazione internazionale, è stato l’uomo che ha deciso molte delle sfide chiave. Perché lui è davvero così: può vincere le partite da solo, con un colpo, un’accelerata, con un guizzo da fenomeno".



CHI RICORDA - "Ha le caratteristiche del velocista, in più è potente, ha un grande controllo palla in corsa, ed è tecnicamente fortissimo. Oggi è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Mi ricorda Thierry Henry, come ha già detto Pioli. Ma io aggiungerei anche l’Imperatore Adriano per la forza e in certi momenti anche Ronaldo il Fenomeno per l’esplosività".