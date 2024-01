Nuno Tavares vuole tornare al Marsiglia

Nuno Tavares, attualmente in prestito al Nottingham Forrest dall’Arsenal, vuole ritornare al Marsiglia. In caso di insuccesso della pista che porta a Quentin Merlin del Nantes, il club allenato da Gattuso valuta delle alternative. Cosi Angelino, accostato anche al Torino, e Nuno Tavares sono nella short list. Quest’ultimo ha il vantaggio di conoscere tutto l’ambiente e vuole tornare in Francia, dove lo scorso anno aveva fatto molto bene (6 reti in tutte le competizioni in 39 presenze). Il portoghese spinge per questa soluzione anche perché al Nottingham Forrest non sta passando certo un periodo idilliaco, fin qui soltanto 314 minuti disputati.



Il Marsiglia valuta tutte le soluzioni possibili per la fascia sinistra anche perché l’acquisto di Ulysses Garcia dallo Young Boys permette di non avere impellenza nell’acquisto del difensore. Aldilà dei fattori ambientali, l’acquisto di Tavares porterebbe a dei vantaggi anche dal punto di vista tattico, infatti il portoghese sarebbe perfetto per ricoprire l’esterno di centrocampo nel 3-5-2 che sta utilizzando Gattuso, avendo dalla sua forza fisica velocità e senso del gol. Oltre al fatto che potrebbe essere prestato nuovamente, formula più gradita al Marsiglia rispetto a un trasferimento. Il contratto del portoghese classe 2000 con l'Arsenal scade a giugno 2025.