Complimenti a @greg_palt per il secondo oro conquistato a #LENRoma2022! Dopo gli 800 metri anche i 5km in acque libere! — JuventusFC (@juventusfc) August 20, 2022

Un'altra grande giornata per il nuoto italiano. Sono arrivatenelle prime due gare nelleA Ostia, dopo giorni di rinvii a causa del maltempo, è sceso in campoe non ha deluso. Oro per lui che si conferma quindiargento per l'altro azzurro Domenico. Nella gara femminile vince l’olandese Van Rouwendaal, mentre acciuffa il bronzo l’azzurra Giulia- Si tratta della seconda medaglia d'oro per Paltrinieri che già aveva ottenuto il primo posto nella gara degli 800 metri in vasca. L'ennesima conferma di un campione di livello globale. A fare i complimenti al tifoso juventino è proprio il suo club preferito. I bianconeri infatti si sono congratulati con lui con un tweet.