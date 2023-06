L’ex campione del Chelsea Didier Drogba, con la sua compagna Gabrielle LeMaire, hanno annunciato di essere diventati nuovi proprietari di una squadra, il Team Drogba, nel Campionato mondiale UIM E1. Si tratta del primo campionato mondiale di imbarcazioni da corsa completamente elettriche, che prenderà il via nel corso dell'anno.



Queste le parole dell’ivoriano: "Sport e sostenibilità insieme, è una combinazione vincente. Io e Gabrielle siamo entrambi competitivi, quindi costruiremo una squadra forte. Ci ispiriamo a leggende come Senna e Schumacher, ma soprattutto a Lewis Hamilton. L'inquinamento ha causato la distruzione e la perdita di habitat costieri in tutto il mondo. Il degrado dei nostri ecosistemi sottomarini rappresenta una seria minaccia per la vita marina e per i mezzi di sussistenza delle comunità costiere. Vogliamo quindi avere un impatto positivo accelerando lo sviluppo di tecnologie pulite e ispirando il cambiamento. Ma ci divertiremo anche per una grande causa. Rafa Nadal e Checo Perez, preparatevi! Stiamo venendo a prendervi. E siamo qui per vincere!".