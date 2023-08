Kulübümüz son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Ihattaren bu gece yarısı Samsun’a gelecek olup yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisi ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacaktır.



Mohamedci prova ancora. L'olandese, dopo aver risolto consensualmente il contratto che lo legava alla, giocherà in Turchia, al, squadra che milita in Super Lig, la Serie A turca. Ad annunciare l'accordo è stato lo stesso suo neo club. Per il classe 2002 di Utrecht è un nuovo step in una carriera che pareva promettente ma si è scontrata con i tanti problemi, in campo e fuori, del ragazzo.