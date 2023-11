Nuova avventura per il giramondo Radja Nainggolan. A sei mesi dall'addio alla Spal, il belga trentacinquenne riparte dall'Indonesia. L'ex Roma è rimasto svincolato per diversi mesi: a convincerlo è stata la chiamata del Bhayangkara.



NUOVA SQUADRA - Il Ninja ha firmato per un anno con il club indonesiano, come confermato dal direttore sportivo della società, Sumardji. Il Bhayangkara è ultimo in campionato con dieci punti conquistati e una sola vittoria in 20 partite giocate. Ad allenarlo ci sarà l'argentino Mario Gomez, ex assistente di Hector Cuper all'Inter per due anni. Per Nainggolan si tratta di un ritorno alle radici. Suo padre appartiene infatti a un'etnia dell'isola di Sumatra, proprio in Indonesia.