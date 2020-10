Nuova avventura lavorativa per Sophia Thomalla, la fidanzata del portiere Karius che presenterà il programma “Are You the One?” in cui giovani ragazzi e ragazze si corteggeranno, faranno coppia e, soprattutto litigheranno alla ricerca della "coppia perfetta".



Intervistata dalla Bild la modella ha raccontato di essere entusiasta della nuova avventura: “Estate, sole, piscina e drink? Esattamente quello che fa per me. Guardare coppie che si corteggiano, litigano e poi litigano ancora e in più commentarle e giudicare? Ancora più il mio genere. Si parte”.



Per fortuna per Karius nessuna uscita a vuoto per Sophia, ecco le sue foto nella nostra gallery.