La nuova Champions League che partirà dal 2024/25 vedrà una mini rivoluzione anche nelle fasce d'accesso. Vincere i campionati nazionali e quindi lo scudetto per la Serie A, non garantirà più l'accesso diretto alla prima fascia del tornoe. Come riportato da C&F che ha visionato i documenti ufficiali, le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking Uefa individuale all’inizio della stagione. La "prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club".