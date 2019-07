Quasi un anno e mezzo dopo, si apre una nuova inchiesta sulla morte di Davide Astori. Secondo il Quotidiano Nazionale ci sarebbero nuove ombre sul lavoro di Giorgio Galanti, ultimo medico a firmare l'idoneità sportiva di Davide.



CERTIFICATO FALSO - La Procura ha trovato un certificato datato 10 luglio 2017, che secondo il pm Antonino Nastasi sarebbe falso: in quello stesso giorno l'ex capitano della Fiorentina aveva ricevuto l'ok dai medici, nel documento ci sarebbe scritto che Astori era stato sottoposto a un esame del cuore (strain) per permettere il calcolo della deformazione del muscolo cardiaco.



IL MOTIVO - Per il pm, però, quel certificato è più recente: “In data anteriore o prossima al 19 aprile 2019”. Motivo? Per rimediare "all’imperizia e alla negligenza”. Un nuovo scenario avvolge il mistero della morte di Astori, dopo quasi un anno e mezzo si continua a indagare sulla scomparsa di Davide.