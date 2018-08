La Gazzetta dello Sport analizza la sfida di ieri sera tra Inter e Sassuolo e spiega come nonostante i tanti innesti arrivati dal mercato, i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti abbiano interpretato lo stesso spartito dello scorso anno, quando la squadra dipendeva quasi totalmente dai gol di Icardi.



“Tanto clamore per nulla. E forse era proprio questa la grande preoccupazione di Luciano Spalletti. Nessun tango a Reggio Emilia, anzi. La musica praticamente non è quasi partita, e non per problemi alle casse del Mapei Stadium. La nuova Inter ha tante armi per fare male, ma per larghi tratti sembra imprigionata allo spartito dell’ultima stagione: palla a Icardi e speriamo che qualcosa succede. Sì perché fino al 90’ Consigli non si sporca nemmeno i guanti per una parata e quando viene chiamato in causa lo fa alla grande, respingendo in tuffo un colpo di testa di De Vrij. Un difensore, appunto. D’accordo, la forza fisica sulle palle inattive sarà un’arma importante. Ma ieri gli occhi erano tutti per Lautaro e Icardi. E non è stato un bel vedere”.