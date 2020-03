L'allarme coronavirus non si placa: i contagi aumentano di giorno in giorno, così come le misure restrittive in Europa. Un'epidemia - da qualche giorno diventata pandemia dopo l'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - che si ripercuote inevitabilmente anche sul calcio. Campionati fermi, partite rinviate e calciatori a casa. Il pallone non rotola più. Anzi, passa in secondo piano davanti all'emergenza che colpisce in maniera particolare l'Italia.



EUROPEO SLITTATO - I vertici del mondo del calcio, intanto, sono pronti a pianificare il futuro del pallone. Martedì la Uefa si radunerà per provare a tracciare le linee guida del resto della stagione: in attesa di capire quale sarà il destino di Champions League ed Europa League, appare inevitabile lo slittamento di Euro2020. L'Europeo, in programma dal 12 giugno al 12 luglio, coinvolge dodici paesi e provocherebbe - oltre a stadi pieni - spostamenti di massa per tutto il continente.



PARTITE A DICEMBRE - Il Telegraph, intanto, disegna un nuovo scenario: l'Europeo verrebbe giocato non la prossima estate, bensì in inverno. Nazionali in campo a dicembre: tutti i campionati, infatti, hanno in programma la pausa natalizia. Un'ipotesi che si sposerebbe con i piani del 2022, quando sono in programma, tra novembre e dicembre, i Mondiali in Qatar. Lo scenario, ad ogni modo, sarà più chiaro al termine del summit che i dirigenti Uefa terranno martedì.