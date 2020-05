La nuova maglia del Manchester City continua a far discutere. Footy Headlines ha anticipato quello che sarà il design della terza divisa della squadra inglese, causando una serie di commenti non proprio entusiastici da parte dei tifosi dei Citizens. Liam Gallagher, ex cantante degli Oasis e tifosissimo del City, ha criticato la scelta, in maniera decisamente deprecabile, su Twitter:: “Chiunque sia responsabile per la nuova maglia del Manchester City dovrebbe essere messo sul prossimo volo per Wuhan. E chiunque se la compri deve essere messo su quello successivo”. Post poi fortunatamente rimosso, ma il dado ormai era tratto,