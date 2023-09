La Nuova Reggina si rinforza per il campionato di Serie D. In arrivo ci sono il portiere spagnolo Miguel Angel Martinez (classe 1995 ex Pordenone, Triestina e Catania), il difensore tedesco di origini serbe Milan Kremenovic (classe 2002 ex Frosinone) e il terzino destro argentino Franco Meza (classe 2004) dal River Plate.



La Figc ha concesso una proroga di mercato al club calabrese fino alle ore 20 di oggi, mercoledì 20 settembre 2023.