Nuova sfida per Balotelli dopo l'esperienza al Genoa: giocherà in Baller League

Getty Images

Dopo la fallimentare esperienza con il Genoa, iniziata nell'ottobre 2024,. L'ex giocatore di Inter, Milan e Manchester City tra le altre infatti con il Grifone ha giocato solo 6 partite per un totale di 56 minuti senza riuscire a trovare la via del gol e addirittura l'ultima presenza con i rossoblù risale al dicembre 2024. Da metà gennaio 2025 invece non è stato neanche più convocato dal tecnico Patrick Vieira, con cui aveva anche condiviso lo spogliatoio dell'Inter tra il 2007 e il 2010.

- Il classe '90 nato a Palermo ha annunciato tramite i propri profili social che il prossimo 12 giugno- dove sarà presente anche la leggenda del calcio nigeriano Jay-Jay Okocha. Per comunicare questa notizia Balotelli ha usato il suo classico stile: "La Baller League UK voleva i migliori giocatori. Ecco perché sempre io. Legends contro Creators. Final Four della Baller League. All'O2. 12 giugno. Io sono iscritto. Venite a vedere la follia. Non perdete l'occasione".

- La Baller League è unacreata dall'imprenditore Felix Starck, con il sostegno dei calciatori professionisti Mats Hummels e Lukas Podolski (entrambi visti in Italia rispettivamente con le maglie di Roma e Inter). Visto il successo dell'edizione tedesca, la Baller League ha deciso di allargarsi anche al Regno Unito, con la prima edizione che si è tenuta alla Copper Box Arena di Londra lo scorso 24 marzo.