Bernard Arnault, nuovo no al Milan. L'imprenditore francese, proprietario del gruppo del lusso Louis Vuitton, è intervenuto in conferenza stampa al termine del consiglio d'amministrazione di LVMH, chiudendo le porte alla possibile trattativa per l'acquisto dei rossoneri.



LA FRASE - Arnault, come già dichiarato in altre occasioni, ha spiegato: "Questo argomento è un mistero, io adoro davvero il Milan. E' una grande squadra, con giocatori straordinari. Alcuni di voi continuano a chiedermi cosa stia succedendo: probabilmente è la sesta o settima volta negli ultimi sei anni che nego l'interesse per l'acquisto di questo grande club. Quello che sto dicendo non fermerà probabilmente i rumors sui giornali, non so se continuerà il mister. Forse è un mistero italiano, chi lo sa?".