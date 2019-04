La nuova superlega europea che prenderà il via dal 2024 e prenderà il posto dell'attuale Champions League si sta sempre più strutturando. Come funzionerà? Chi ci potrà accedere? Il quotidiano francese L'Equipe ha dedicato un focus al nuovo format in cui si spiegano nel dettaglio alcuni dei meccanismi di qualificazione e retrocessione.



IL FORMAT - Confermata la suddivisione delle 32 partecipanti in 4 raggruppamenti da 8 squadre ciascuna e le prime quattro formazioni che non solo accederanno agli ottavi di finale, ma conquisteranno anche la qualificazione alla Super Champions League dell'anno successivo. Non ci sarà quindi più nessuna retrocessione nell'Europa League a stagione in corso.



RIPESCAGGI E PLAYOUT - Per i club che non si qualificheranno fra le prime 4 del girone ci saranno esiti diversi a seconda del piazzamento. Le quinte classificate si qualificheranno per la fase a gironi della Champions League seguente. Le seste e le settime qualificate daranno vita a una sorta di playout a scontri diretti con in palio altri quattro posti per l'edizione successiva della Champions League e le eliminate parteciperanno all'Europa League nella stagione seguente.



RETROCESSIONI E NUOVI ACCESSI - Le ottave e ultime classificate, invece, si qualificano ai turni preliminari dell'Europa League per la stagione successiva. Gli otto posti liberi andrebbero alle semifinaliste dell'Europa League e a quattro squadre campioni nazionali non ancora qualificate.