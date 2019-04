Una tragedia nella tragedia. A 58 anni se n'è andato per un infarto Horacio Sala, padre dell'ex calciatore del Nantes Emiliano, morto tragicamente lo scorso 21 gennaio dopo che l'aereo che avrebbe dovuto portarlo a Cardiff precipitò nel Canale della Manica. Il suo cadavere fu rinvenuto soltanto due settimane dopo dalla squadra di salvataggio impegnata nelle ricerche.



"Horacio non è mai riuscito a superare quello che è accaduto a Emiliano. Si pensava che col ritrovamento del corpo si potesse voltare pagina, ma immagino la sofferenza che possa aver provato per le ultime notizie sul pilota e sulla disputa tra i club per il pagamento del suo trasferimento", ha dichiarato il sindaco di Progreso, la città nella quale vive la famiglia Sala. Il riferimento è alle indiscrezioni sulla mancata abilitazione del pilota Dave Ibbotsen a guidare il Piper poi precipitato in mare e alle polemiche sul mancato pagamento del Cardiff City dell'acquisto di Sala dal Nantes.