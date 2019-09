Кокорин - реально бьет стулом. Дикость! pic.twitter.com/solO4wdM69 — Дмитрий Егоров (@edim_sport) October 8, 2018

L'attaccante russo esce dal carcere e firma un nuovo contratto con lo. Lo conferma il suo agente, Yuri, all'uscita dal carcere IK-4: "Sì, abbiamo firmato". A causa di alcune risse insieme a Pavel, giocatore del Krasnodar, il 28enne era stato condannato per un anno e sei mesi.- Lo scorso ottobre, l'attaccante russo, mentre era in un bar a fare colazione,L'uomo era un funzionario del Governo di Vladimir Putin. Ubriaco, in compagnia di Mamaev, l'ex pupillo di Fabio Capello è stato così condannato. Bad boy, si è spesso reso protagonista di vicende del genere. Un esempio? A un matrimonio a Odessa si presentò con delle pistole.Dal 2016 allo Zenit, che lo prelevò dalla, Kokorin aveva il contratto scaduto, ma il club russo ha deciso di dargli fiducia. In carcere, poi, l'ex nazionale russo si è allenato, giocando diverse partite per tenersi in forma. E ora è pronto per la Champions League. Può essere il primo ex detenuto a giocarla.