Spuntano altri guai per ildell'era: dall'Inghilterra piovono nuovi accuse per pagamenti offshore. E' quanto emerge da un' indagine di The Guardian , insieme a diversi partner internazionali: sono emersi p. Pagamenti che, si legge,. I beneficiari, spiega il quotidiano inglese, sembrano includereI pagamenti sono emersi grazie a un'indagine internazionale, nota come, con 3,6 milioni di documenti offshore trapelati all'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e al Paper Trail Media della Germania, che ha condiviso l'accesso con il Guardian, il Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) e altri media.- Il 18 luglio 2017 i file mostrano che la, una società di proprietà di Abramovic con sede nelle, firmò un accordo con l'agente italiano, vicino ad, azienda con sede nello stato americano del Delaware, secondo i documenti e. Pastorello, si legge, ha rifiutato di commentare se i due affari fossero collegati ma ha dichiarato: "Antonio Conte non è nostro cliente".- Tra le carte emerge anche il caso di Hazard, arrivato al Chelsea nel 2012 per 35 milioni dopo trattative complicate con il suo agente,, che secondo le indiscrezioni avrebbe chiesto una. Il 29 marzo 2013 i documenti mostrano che la, con sede nelle Isole Vergini Britanniche e di proprietà di Abramovic,per "servizi consulenziali […] legati […] alla ricerca e consulenza sportiva". Il contratto fu firmato per conto della società da Bico-Penaque. Non è chiaro se il pagamento sia stato dichiarato alle autorità calcistiche, compresa la Football Association (FA), e Bico-Penaque non ha risposto alla richiesta di commento del Guardian.- In un'altra occasione, Leiston pagòall', l'ex club di, tramite un contratto firmato da David, fratello di Traoré. Il contratto è datato due mesi dopo che il difensore aveva firmato per il Chelsea. Emergono anche pagamenti al patron dell', il miliardario, da cui i Blues acquistarono. Pochi mesi prima di chiudere le trattative, la Leiston Holdings di Abrahmovich accettò di pagare due società collegate a Kerimov per "servizi […] legati al calcio, inclusa la ricerca e altri consigli legati al calcio"., entrambe con sede nelle Isole Vergini Britanniche, dovevano essere pagate, come suggeriscono documenti datato 10 giugno 2013.- Un portavoce del Chelsea ha dichiarato: ". Si basano su documenti che non sono stati mostrati al club e non riguardano nessun individuo attualmente nel club. Ci siamo resi conto di una potenziale incompleta segnalazione finanziaria riguardante transazioni storiche durante la gestione precedente del club. Immediatamente dopo il completamento dell’acquisto, il club ha segnalato in modo proattivo questi problemi a tutti gli enti regolatori calcistici pertinenti. In conformità con i principi fondamentali del gruppo di proprietà del club di piena conformità e trasparenza, il club ha assistito proattivamente gli enti regolatori pertinenti nelle loro indagini e continuerà a farlo".