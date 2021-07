Il caos mediatico attorno a Florentino Perez non si placa. Quarta puntata degli audio rubati da alcune vecchie conversazioni private del presidente del Real Madrid, svelate da El Confidencial. Nel mirino finiscono Luis Figo e Guti. In merito al portoghese, Perez spiega: "E' quello che si fotteva lo spogliatoio, è stato un figlio di puttana come Raul. Raul e Figo sono stati i peggiori". Sullo spagnolo, invece, Perez sentenzia: "Guti è un idiota, sta lì come una capra ed è il suo peggior nemico. Ser se lo merita, ha voluto assumere un deficiente e Cope uguale (Ser e Cope sono testate dove Guti commentava la Liga, ndr), li lascerà in sospeso e non se ne andrà".