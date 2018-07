Nuovo colpo di scena nell'intrigo che vede coinvolti l'ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, Eric Abidal e il fegato trapiantato all'ex difensore: dopo una prima indagine per un presunto acquisto illegale dell'organo, la giustizia aveva archiviato il caso ma la Procura di Barcellona non ci sta e vuole vederci chiaro. Secondo quanto rivelato da El Mundo infatti, dopo aver riesaminato la documentazione l'Ufficio del Procuratore ha chiesto di riaprire il caso per dubbi sull'identità della persona che ha consegnato il fegato e se lo abbia fatto in modo altruistico come previsto dalla legislazione spagnola. Un nuovo capitolo: la vicenda Rosell-Abidal si riaccende.