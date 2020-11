Mentre le lacrime e gli omaggi del mondo non si fermano, la Procura di San Isidro, nella figura di John Broyad, indaga sul decesso di. Poteva essere evitata la sua morte?Sotto osservazione ci sono le frasi della dottoressa Dahiana Madrid, obbligata a firmare una dichiarazione secondo la quale aveva controllato le condizioni di Diego per tutta mattina. E poi la mancanza di un defibrillatore e di un medico attivo 24 ore al giorno. Come riporta Diario Olè,Come spiega El Dia ( che nelle scorse ore ha fornito l'audio con la richiesta di soccorsi di Luque ),. Fonti giudiziarie raccontano di insulti e uno spintone da parte di Maradona, Luque . E ora - proseguono media argentini - Luque potrebbe essere indagato. Anche per questo il medico non è stato ascoltato come testimone dai quattro procuratori che si stanno occupando della vicenda. Dopo due giorni di interrogatori fino alle 5 del mattino, si sono radunati per fare il punto e programmare i successivi passaggi.. Questa sera, nella sfida contro la Roma al San Paolo - futuro Stadio Diego Maradona - scenderà in campo con una divisa albiceleste in ricordo dell'Argentina. E del suo Diego.