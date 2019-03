Fabrizio Corona torna in carcere. Questo pomeriggio il giudice di sorveglianza ha sospeso l'affidamento terapeutico che gli era stato assegnato per la dipendenza dalla cocaina per "plurime violazioni" commesse negli ultimi mesi. Nelle ultime settimane l'ex fotografo aveva fatto parlare di sé anche per aver lanciato, tramite il suo "Corona Magazine", l'indiscrezione di una presunta liason tra Marcelo Brozovic e Wanda Nara, ricevendo una querela dal calciatore interista.