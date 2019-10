Paul Gascoigne di nuovo nei guai. Il motivo? L'ex Lazio è stato accusato di aggressione a sfondo sessuale. Secondo il procuratore della Teesside Crown Court dell'Inghilterra nord orientale, infatti, la leggenda del calcio inglese, ubriaco, ha tentato di baciare una donna su un treno diretto a Newcastle. In seguito l'ha seguita, provando a sedersi su di lei e tentando nuovamente di baciarle, tenendole le guancia.



La donna, arrivata alla stazione di York, ha chiamato subito la polizia, che sopraggiunta sul luogo ha arrestato Gascoigne, il quale ha dichiarato di aver tentato di baciare la donna per aumentare la fiducia in se stesso. La donna era scioccata e sconvolta.