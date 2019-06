Sono giorni piuttosto tormentati per la stella del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana Neymar, finito sulle pagine delle principali testate internazionali con l'accusa di aver violentato una ragazza in un albergo parigino lo scorso 15 maggio. Il calciatore sarà presto ascoltato dalla polizia di Rio de Janeiro dopo aver diffuso delle immagini intime della presunta vittima nel tentativo di discolparsi, ma rischia di dover rispondere di addebiti decisamente più gravi. Il portale sportivo UOL ha infatti diffuso nuove informazioni circa l'esame medico a cui la ragazza si sarebbe sottoposta 5 giorni dopo i fatti, il quale avrebbe rivelato "dolore, perdita di peso, ansietà, problemi gastrici post-stress ed ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche".



I TIMORI DEGLI SPONSOR - Una situazione piuttosto intricata e che si complica ulteriormente col passare delle ore visto che, dopo queste rivelazioni, secondo Globoesporte i due legali che assistevano la donna, Fernandes e Abreu, starebbero valutando di rimettere il mandato a cause del suo atteggiamento contraddittorio e del continuo cambio di versioni sull'accaduto. Ma sono bastate le accuse di violenza sessuale e il polverone sollevato a livello mondiale a porre in stato di allerta Nike, di cui Neymar è uno dei principali testimonial: l'azienda sportiva statunitense si è dichiarata profondamente preoccupata, considerando che l'asso della Seleçao prossima a disputare in casa la Coppa America appare insieme al compagno di squadra Coutinho in un video promozionale per il Mondiale femminile che prende il via a breve.



Una storiaccia che potrebbe avere ripercussioni anche in ottica del calciomercato, con Neymar attualmente al centro di un derby di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. La stampa catalana insiste da qualche giorno sulla possibilità di un clamoroso ritorno in blaugrana del brasiliano, un'ipotesi stoppata sul nascere dal Paris Saint Germain, mentre secondo As il Real Madrid, dopo l'incontro di tre settimane fa tra l'agente Wagner Ribeiro e il presidente dei blancos Florentino Perez, avrebbe deciso di tirarsi indietro anche a causa dei recenti avvenimenti. Uno scandalo che, sommato ad atteggiamenti prettamente sul campo non ritenuti irreprensibili, indurrebbe le merengues a scartare un'operazione di mercato che si prennuncerebbe "scomoda" dal punto vista mediatico, oltre che particolarmente onerosa (fu acquistato nel 2017 per 222 milioni di euro) e a virare per il futuro su Kylian Mbappé.