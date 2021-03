Twitter si riconferma al primo posto tra i social più utilizzati, soprattutto nelle ultime ore in cui si sta registrando una falla ai sistemi di Whatsapp, Facebook e Instagram. Dalle ore 18:00 di oggi, 19 Marzo 2021, i tre big social networks hanno smesso di funzionare creando non poco dissenso da parte degli utenti che, per la maggior parte, si sono riversati su Twitter a cercare “conforto” e “conferma” del fatto che il down non fosse personale, ma generalizzato.



Cosa sta accadendo? Non è la prima volta che i social networks smettono di funzionare. Down di tale tipo si sono registrati già in passato. Nel marzo del 2019 i social di Mark Zuckerberg furono oggetto di problemi analoghi che durarono per diverse ore, lasciando letteralmente gli utenti “senza parole”.

Le segnalazioni arrivano da diverse parti del mondo e sembrano aver generato confusione tra gli utenti che riversatisi su Twitter hanno immediatamente commentato aspramente o in maniera derisoria l’accaduto. La vicenda, conclusasi proprio pochi minuti fa, ha ancora motivazioni sconosciute.