con il progetto dello stadio condiviso al posto di San Siro che sta lentamente e inesorabilmente sfumando. I due club, nell'incontro avvenuto ieri in Comune con ilhanno ribadito le proprie intenzion e, sebbene la priorità sarebbe ancora il progetto portato avanti in questi anni, laè già stata preannunciata al primo cittadino di Milano. Idee che però si stanno già scontrando, secondo il Corriere Milano, per il nuovo progetto del club rossonero e, eventualmente, anche per quello nerazzurro..che è pronto a fare le barricate e che anche all'interno della giunta Sala vede già almeno un paio di oppositori. Il primo,, iscritto proprio nella Lista Sala, ha annunciato un’presso la zona di Lampugnano (uno dei posteggi più grandi che serve l'attuale San Siro e che quindi sarebbe utilizzato anche per l’ipotesi stadio a La Maura. "Difendiamo il quartiere dal cemento" è lo slogan annunciato da Fedrighini.E alle proteste sullo stadio del Milan a La Maura fa eco quella diil capogruppo in giunta del partito dei Verdi (sempre partito di maggioranza ndr.)Monguzzi si è detto pronto a una "lotta dura senza paura", contro "una colata di cemento in un’area verde dentro il Parco Sud".