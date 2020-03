Tutti a porte chiuse fino al 3 aprile. Il calcio ha tentennato, spinto da correnti diversi, ci ha pensato il dpcm a chiudere le discussioni. Fino al 3 aprile le partite verranno giocate a porte chiuse, poi ci sarà una nuova valutazione della situazione da parte del governo. Al momento, quasi tutti d'accordo: il recupero delle partite rinviate nella 26esima giornata sarà fissato per il prossimo weekend, con slittamento del calendario di una settimana.



CALENDARIO LAZIO - Con questo scenario le giornate a porte chiuse saranno sicuramente 3, i recuperi della 26esima, la 27esima e la 28esima. Per quanto riguarda la Lazio, sono due le partite senza pubblico: a Bergamo contro l'Atalanta e contro la Fiorentina all'Olimpico. Atalanta-Lazio dovrebbe giocarsi domenica 15 marzo alle ore 15, a porte chiuse, mentre il match contro la Fiorentina andrà in scena o il 21 o il 22 marzo.