Potrebbe essere il nuovo colpo "alla Pogba" per la Juventus. ​Tahith Chong è il nuovo talento in uscita dal Manchester United che i bianconeri hanno messo nel mirino per giugno, almeno stando a quanto riporta il Daily Mail. Una montagna di riccioli su un fisico imponente (1,85 m) e un talento tutto da scoprire: ha solo 19 anni il gioiellino olandese che a giugno andrà in scadenza con i Red Devils e che ha incuriosito e non poco la dirigenza della Vecchia Signora.