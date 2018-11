La Cataliotti Football Workshop (www.footballworkshop.it) ti aspetta a MILANO, nel weekend 1-2 dicembre 2018, per un nuovo SUPER CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME PER DIVENTARE PROCURATORI SPORTIVI!

Ma come si diventa procuratori sportivi?

Attraverso il superamento di un esame di abilitazione che si articolerà in una < > che si dovrà sostenere presso il CONI e in una< > che si svolgerà innanzi alla FIGC.

Il superamento della prova generale sarà subordinato a una verifica di conoscenza del diritto dello sport e, in particolare, l’esame avrà ad oggetto la disciplina del professionismo sportivo, lo Statuto del Coni, i principi di Giustizia Sportiva del Coni e il Codice di Giustizia Sportiva del Coni.

Il superamento della prova speciale sarà, invece, subordinato alla verifica della conoscenza delle Norme della FIGC, come lo Statuto Federale, il Codice di Giustizia Sportiva e i Regolamenti in materia di tesseramenti.

L’obiettivo del corso è quello di spiegare in due giornate full immersion di lezioni frontali (16 ore di aula) gli aspetti principali delle normative oggetto d’esame con l’ausilio di slide riassuntive e brevi esercitazioni attitudinali. Sarà, inoltre, suggerito un sistema di studio, già collaudato nelle scorse edizioni dei nostri corsi, finalizzato all’apprendimento analitico di tutti gli argomenti illustrati in aula.

Nelle due giornate di studio saranno dispensati anche CONSIGLI PRATICI: per imparare come iniziare la tua carriera da procuratore, come ci si iscrive all’elenco dei procuratori sportivi, quanto guadagna un procuratore, quali sono le qualità del procuratore vincente, come creare una fitta rete di contatti, come e dove individuare i talenti, come proporre un calciatore ad una società di calcio, come collaborare con procuratori stranieri, come si assiste un calciatore in una trattativa di mercato, come si calcolano i costi di formazione dei giovani calciatori.

Nel corso del workshop sarà, anche, presentato il NUOVO libro di JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI: “Procuratore Sportivo. Il manuale per saperne di più” (Mursia Editore).

Nella quota di partecipazione delle due giornate sono compresi tutti i materiali didattici aggiornati.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Le iscrizioni sono aperte. Max partecipanti: 30.

Titolo di studio richiesto (minimo): diploma di maturità.

Clicca qui per iscriverti al corso di Milano (1-2 dicembre)